DAX freundlich erwartet -- Wenig Bewegung an den asiatischen Börsen -- NVIDIA wächst weiter sehr stark dank KI-Chips -- thyssenkrupp mit Milliardenverlust -- FMC, DHL, 1&1, Microsoft im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte am Mittwoch knapp im Plus eröffnen. Der DAX wird ebenso wie der TecDAX vorbörslich minimal fester gesehen. Aufgrund weniger Impulse bahnt sich zur Wochenmitte in Frankfurt ein eher ruhiger Handel an. Schon am Dienstag hatte er bei rund 15.900 Punkten quasi auf der Stelle getreten. Bei den nach Handelsschluss in Europa veröffentlichten Zinsprotokollen der US-Notenbank Fed hatten Anleger zwar auf neue geldpolitische Signale gehofft, die Protokolle brachen aber kaum Neues zutage. Die Fed ist nach einer Serie von aggressiven Zinserhöhungen mittlerweile auf Vorsicht bedacht und will künftig weiterhin datenabhängig handeln. Darüber hinaus sorgen die Ausläufer der Berichtssaison zum abgelaufenen dritten Quartal für etwas Aufmerksamkeit - vorbörslich legte thyssenkrupp sein Ergebniswerk vor, der Essener Industriekonzern musste hierbei einen Milliardenverlust verkünden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften zur Wochenmitte stabil eröffnen. Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich nahe der Nulllinie gesehen. Auch am Mittwoch dürfte sich die Seitwärtstendenz in Europa fortsetzen. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Zinsprotokoll hatte wenige neue Informationen für die Anleger parat. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es am Dienstag abwärts. Der Dow Jones Index notierte bereits zum Ertönen der Startglocke leicht im Minus. Auch anschließend verlor er und beendete den Handel schließlich mit einem Abschlag von 0,18 Prozent auf 35.088,29 Punkte. Der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls schwächer und blieb dann auch in der Verlustzone. Er stand zum Handelsende 0,59 Prozent im Minus bei 14.199,98 Zählern. Im Fokus stand am Dienstag insbesondere die Veröffentlichung des Fed-Protokolls der jüngsten Zinssitzung. Demnach seien sich alle Mitglieder der Notenbank einig, dass künftige geldpolitische Entscheidungen datenabhängig seien. Bei künftigen geldpolitischen Entscheidungen hat die Fed eine vorsichtige und zurückhaltende Vorgehensweise in Aussicht gestellt. Anleger blicken bereits auf den KI-Gewinner NVIDIA, der heute nachbörslich Zahlen für das dritte Quartal vorlegt. "Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal im Mai haben die Märkte auf einer Welle eines enormen KI-Momentums reiten lassen, so dass es zu einem wichtigen Makroereignis wird", kommentierte Jim Reid, Stratege bei der Deutschen Bank laut Dow Jones Newswires. "Besser als erwartete Ergebnisse könnten NVIDIA auf ein neues Hoch treiben, aber alles, was nicht so gut ist, könnte erhebliche Gewinnmitnahmen auslösen", ergänzte unterdessen Ipek Ozkardeskaya, Senior-Analystin von der Swissquote Bank. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken