Prosus-Aktie gibt nach: Prosus sieht kräftigen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr kommen

Verbesserte Profitabilität

Der niederländische Internetinvestor Prosus rechnet im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2023/24 mit einem kräftigen Gewinnanstieg.

In den sechs Monaten per Ende September soll der Gewinn je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft laut Mitteilung um 0,42 bis 0,49 US-Dollar steigen. Das wäre ein Plus von 46 beziehungsweise 54 Prozent.

"Dieses Wachstum ist auf die verbesserte Profitabilität unserer konsolidierten E-Commerce-Geschäfte und der nach der Equity-Methode bilanzierten Beteiligungen, insbesondere Tencent, sowie auf einen Anstieg unseres Nettozinsergebnisses zurückzuführen", so das Unternehmen.

Prosus wird den Jahresabschluss für den Berichtszeitraum voraussichtlich am 29. November vorlegen.

Die Prosus-Aktie bewegt sich in Amsterdam zeitweise 1,73 Prozent leichter bei 30,13 Euro.

Von Elena Vardon

AMSTERDAM (Dow Jones)