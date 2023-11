Börse Frankfurt vor Fed-Protokoll: DAX geht stabil in den Feierabend

Marktbericht

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag mit ganz kleinem Minuszeichen.

Mit einem marginalen Aufschlag von 0,06 Prozent auf 15.911,02 Punkte war der DAX am Dienstag in den Handel gegangen. Danach pendelte das Börsenbarometer um die Nulllinie. Schlussendlich ging es marginale 0,01 Prozent auf 15.900,53 Punkte nach unten.

Stützend an den Börsen wirkte die Ruhe an den globalen Rentenmärkten. Sie zeigten keinen Aufwärtsdruck mehr bei den Renditen. Damit stimmte auch das Umfeld für die Aktienbewertungen wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Titel notiert an der Marke von 4,40 Prozent.

Fed-Protokoll nachbörslich auf Agenda

Am Abend nach dem XETRA-Schluss dürfte sich das Interesse auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick.

Aktien im Anlegerfokus

Unter den Einzelwerten stehen MorphoSys-Aktien im Fokus. Der Wirkstoffforscher will nach positiven Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung für den Hoffnungsträger in Europa und den USA beantragen. Die Daten der Pelabresib-Studie wurden mit Spannung erwartet. Spekulationen über das Ergebnis hatten den Aktienkurs in den vergangenen Wochen - wie auch heute - immer wieder stark bewegt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters / Dow Jones Newswires