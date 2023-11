DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen geben Gewinne teils ab -- Zoom schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen -- Finanzinvestor Permira verkauft erneut TeamViewer-Aktien

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex steht vor einer stabilen Eröffnung. Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,17 Prozent im Plus bei 15.928 Punkten. Auch am Dienstag dürfte der deutsche Leitindex weiter unterhalb der 16.000-Punkte-Marke festhängen. "In dieser Woche wird sich entscheiden, ob die Kraft für einen Ausbruch nach oben ausreicht. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und dürften eine gewisse Bremswirkung entfalten", schrieb Experte Christoph Geyer. Am Abend, nach XETRA-Schluss, dürfte sich die Aufmerksamkeit dann auf das Protokoll der vergangenen Sitzung der US-Notenbank Fed richten. "Das Protokoll wird Aufschluss über die Diskussionen geben, die zu der Entscheidung der Fed geführt haben, den Leitzins unverändert zu lassen", schrieb die Postbank in einem Ausblick. Sollte die Tendenz eher zu einer strafferen Geldpolitik in den USA gehen, dürfte es an den Finanzmärkten zu stärkeren Schwankungen kommen, prognostiziert die Bank.





Die europäischen Börsen werden wenig verändert erwartet. Der EURO STOXX 50 präsentieren sich vorbörslich stabil. Rückenwind dürften insbesondere die tendenziell niedrigeren Renditen am US-Markt für US-Staatsanleihen liefern. Zehnjährige Papiere rentieren dort aktuell mit etwa 4,39 Prozent - damit nähern sie sich einem weiteren Tiefstand seit zwei Monaten.





Die US-Börsen haben den Montagshandel mit Gewinnen beendet. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 35.151,24 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gewann daneben 1,13 Prozent auf 14.284,53 Zählern. Am Montag zeigten sich die Anleger nach den jüngsten Kursgewinnen erneut positiv gestimmt. Die Handelswoche ist aufgrund des Thanksgiving-Feiertages am Donnerstag und des verkürzten Handels am Freitag traditionell ruhiger. Die Märkte wurden weiterhin von der Hoffnung gestützt, dass die US-Notenbank keine weitere Leitzinserhöhungen mehr vornimmt und der Zinsgipfel damit erreicht ist. "Die jüngsten Inflationsdaten nährten die Hoffnung, dass die US-Notenbank immer noch auf dem richtigen Weg ist, um eine weiche Landung der Wirtschaft herbeizuführen, wobei der Konsens fest davon ausgeht, dass der Zinserhöhungszyklus nun beendet ist", so Interactive Investor laut Dow Jones Newswires. Konjunkturseitig blieb es am Montag ruhig. Bei den Einzelwerten blieb Microsoft im Fokus, nachdem bekannt wurde, dass OpenAI-Chef Sam Altman zu Microsoft wechselt.