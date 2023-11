Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor stabiler Eröffnung

Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke 0,17 Prozent im Plus bei 15.928 Punkten.

2. Börsen in Fernost zeigen sich im Verlauf wenig verändert

In Tokio tendiert der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell um minimale 0,10 Prozent tiefer bei 33.354,14 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite mittlerweile auch um 0,09 Prozent zurück auf 3.065,71 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong pendelt indes bei 17.781,21 Zählern nur noch um den Vortagesschluss.

3. Zoom-Aktie nachbörslich an der NASDAQ deutlich höher: Zoom schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen

Das US-Softwareunternehmen Zoom Video Communications hat am Montag nachbörslich seine Bücher geöffnet.

4. MorphoSys-Aktie: MorphoSys will Mitte 2024 Zulassung für Hoffnungsträger Pelabresib beantragen

Der Wirkstoffforscher MorphoSys will nach positiven Studiendaten zum Krebsmedikament Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung für den Hoffnungsträger in Europa und den USA beantragen.

5. TeamViewer-Aktie: Finanzinvestor Permira verkauft erneut TeamViewer-Aktien

Der Finanzinvestor Permira macht beim Softwareanbieter TeamViewer weiter Kasse.

6. Meta-Aktie: Hetze in Facebook-Gruppen - Umwelthilfe klagt gegen Meta

Das Landgericht Berlin befasst sich am Dienstag mit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den US-Internetriesen Meta.

7. Monte dei Paschi-Aktie: Italien verkauft 25-Prozent-Anteil an Monte dei Paschi

Italien hat einen 25-Prozent-Anteil an der toskanischen Krisenbank Monte dei Paschi verkauft.

8. Netflix-Aktie: Deutsche Netflix-Geschichtsserie 'Die Kaiserin' gewinnt International Emmy

Das deutsche Historiendrama "Die Kaiserin" von Netflix hat den International Emmy als beste Dramaserie gewonnen.

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise präsentieren sich mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,37 auf 77,23 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,63 auf 81,69 Dollar zurückfiel.

10. Euro steigt in Richtung 1,10 US-Dollar

Der Euro setzt seinen Anstieg in Richtung der runden Marke von 1,10 US-Dollar fort. Am Dienstagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung in der Spitze 1,0966 Dollar und damit so viel wie zuletzt Mitte August.