IT-Berufe

Top-Gehälter in der IT-Branche: Diese Berufe bringen das meiste Geld

20.11.23 03:44 Uhr

In der dynamischen und sich ständig weiterentwickelnden Welt der Informationstechnologie ist es kaum überraschend, dass IT-Berufe zu den gefragtesten und am besten bezahlten Berufen der Gegenwart zählen. Die zunehmende Digitalisierung in allen Lebensbereichen hat dazu geführt, dass IT-Fachkräfte nahezu in jedem Sektor benötigt werden. Sie gestalten nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch maßgeblich unsere Zukunft.

Werbung

Die vier höchstbezahlten Jobs An erster Stelle der Gehaltsliste in der IT-Branche stehen laut onlinekurse.com IT-Manager. Sie verdienen durchschnittlich 81.000 Euro pro Jahr. Sie sind verantwortlich für die strategische Ausrichtung und den effizienten Einsatz der IT-Ressourcen im Unternehmen. Einige IT-Manager, die in oberen Führungsebenen oder in Jobs mit Personalverantwortung tätig sind, können sogar noch mehr verdienen. Auf der unteren Führungsebene, wie beispielsweise Teamleitern, liegt das Jahresgehalt durchschnittlich bei etwa 72.000 Euro. Software-Architekten sind ebenso gut bezahlt und nehmen den zweiten Platz ein. Sie verdienen durchschnittlich 77.000 Euro pro Jahr. Sie entwerfen IT-Projekte und sorgen dafür, dass die verschiedenen Komponenten reibungslos miteinander interagieren. Nicht weit dahinter rangieren IT-Security-Engineers mit einem Durchschnittsgehalt von 74.000 Euro pro Jahr. Sie sind dafür verantwortlich, die IT-Infrastruktur von Unternehmen sicher zu halten und mögliche Sicherheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Als nächstes folgen Software-Engineers. Sie sind in der Softwareentwicklung tätig und arbeiten an der Erstellung von Softwaresystemen. Für ihre Fähigkeiten werden sie mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 71.500 Euro belohnt. Auf ähnlichem Niveau liegen Senior Developer mit etwa 71.000 Euro pro Jahr. Weitere vier hochbezahlte IT-Jobs Im aufstrebenden Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) finden sich KI-Architekten, die derzeit durchschnittlich 69.000 Euro pro Jahr verdienen. Ihre Expertise wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch gefragter sein, was sich auch positiv auf ihre Gehälter auswirken könnte. Application Manager, die für die Überwachung und Sicherstellung der Funktionalität bestehender Softwarelösungen und -systeme verantwortlich sind, verdienen im Durchschnitt 67.000 Euro pro Jahr. SAP-Berater, die sich mit der in Unternehmen weit verbreiteten SAP-Software auskennen, verdienen durchschnittlich 66.000 Euro pro Jahr. Mit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung kann ihr Verdienst sogar auf etwa 77.000 Euro pro Jahr ansteigen. Data Scientists, die Unternehmen dabei unterstützen, große Datenmengen zu analysieren und auszuwerten, verdienen durchschnittlich 65.000 Euro pro Jahr. Ihre Kollegen, die Data Engineers, die ebenfalls mit großen Datenmengen arbeiten und diese aufbereiten und erfassen, verdienen im Durchschnitt 60.000 Euro pro Jahr. Schließlich gibt es noch Full Stack-Entwickler, die mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 59.000 Euro auf dem zehnten Platz liegen. Sie sind in der Lage, sowohl auf der Front-End- als auch auf der Back-End-Seite von Softwareprojekten zu arbeiten. Diese Faktoren sollten jedoch beachtet werden Zum Abschluss sollte jedoch angemerkt werden, dass das Gehalt stark von Faktoren wie Standort, Größe des Unternehmens und individueller Erfahrung abhängt. Trotz dieser Unterschiede ist klar, dass eine Karriere im IT-Bereich eine lohnende Wahl sein kann, da IT-Fachkräfte in nahezu allen Wirtschaftszweigen nachgefragt werden. Die hier präsentierten IT-Berufe repräsentieren nur einen Ausschnitt des breiten Spektrums an Möglichkeiten, das die IT-Branche bietet. Es zeigt sich jedoch deutlich, dass der IT-Sektor weiterhin eine führende Rolle beim Angebot gut bezahlter Arbeitsplätze einnimmt. D. Maier / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Song_about_summer / Shutterstock.com