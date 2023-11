NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Ein weiteres Jahr kostenfrei - SOS-Funktion für iPhone 14 in den verfügbaren Ländern

SOS-Funktion

Seit 2022 bietet Apple bereits die SOS-Notruf-Funktion an, die es ermöglicht, insbesondere in ernsten Situationen durch einfache Tastenkombinationen Rettungsdienste zu alarmieren. In einer Erweiterung ist der Dienst nun auch mit Satelliten-Funktion verfügbar, unabhängig vom Empfang. Kürzlich verkündete Apple, den Dienst für ein weiteres Jahr kostenfrei anzubieten. Allerdings profitieren nicht alle iPhone-Benutzer von dieser Möglichkeit.

• Apple verlängert kostenfreie Nutzung der SOS-Funktion

• Satelliten-Notruf richtig einstellen und absetzen

• Kostenstruktur für Zukunft noch unklar



Apple verlängert kostenfreie Nutzung des Satelliten-Notrufs für das iPhone 14

Apple hat die kostenfreie Nutzung des Satelliten-Notrufs mit dem iPhone 14 nun verlängert. Nach den ersten beiden Jahren, in denen der Dienst kostenlos verfügbar war, wurde ein zusätzliches Jahr hinzugefügt. Damit das entsprechende Modell jedoch für diese Verlängerung in Betracht kommt, muss es vor dem 15. November 2023 in einem Land aktiviert worden sein, dass die SOS-Funktion unterstützt, wie der Konzern auf seiner Website mitteilt.

Laut einem Artikel des US-amerikanischen Wirtschafts- und Finanznachrichtensenders CNBC ist der Dienst auch für die iPhone 15-Modelle in den ersten beiden Jahren kostenfrei. Die Notrufe hätten laut Apple dazu beigetragen, weltweit Leben zu retten. Es habe Situationen gegeben, in denen nur der kostenfreie SOS-Dienst des Tech-Konzerns die Rettung ermöglichte, weshalb man sich nun freue, die Funktion für einen verlängerten Zeitraum kostenfrei anbieten zu können.

Sicherheit auf Knopfdruck: Notruf-Funktion richtig einstellen und absetzen

Apple führte, wie giga.de berichtet, im Rahmen von iOS 11 die Notruf-SOS-Funktion ein, die es in ernsten Situationen ermöglicht, durch eine einfache Tastenkombination einen Notruf abzusetzen. Seit iOS 16 gibt es zusätzlich zur grundlegenden Notruf-Funktion auch die Satelliten-Funktion.

Die SOS-Notruf-Funktion ermöglicht das Senden von Nachrichten an Rettungsdienste, selbst in Gebieten ohne Mobilfunknetzanbindung, wie abgelegenen Regionen. Benutzer müssen ihr iPhone zum Himmel ausrichten, wobei eine interaktive Grafik auf dem Display assistiert, erklärt das Tech-Magazin Golem. Um den Prozess zu beschleunigen, sind Antworten auf einige Fragen zur jeweiligen Notfallsituation erforderlich. Die Übermittlung der Nachricht kann je nach Situation mehrere Minuten dauern, und das iPhone sollte während der Kommunikation in derselben Position gehalten werden.

Um die Funktion auf dem iPhone zu aktivieren, erklärt Apple in seinem Support-Portal, dass man in den Einstellungen den Bereich "Notruf SOS" auswählen muss. Innerhalb dieses Bereichs kann man dann angeben, durch welche Tastenkombinationen man die SOS-Funktion in Zukunft aufrufen möchte.

SOS-Notruf mit Satelliten: Keine Informationen zu zukünftigen Kosten des Dienstes

Die Notruf-Funktion ist in zahlreichen europäischen Ländern sowie in Australien und Nordamerika verfügbar. Die erweiterte Version, die die Nutzung von Satelliten-Notrufen ermöglicht, wurde mit iOS 16.1 im Oktober 2022 eingeführt und ist seitdem in den USA und Kanada verfügbar. Seit iOS 16.2, also ab Mitte Dezember 2022, ist diese Funktion auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland verfügbar, wie von Apple erklärt.

Hinsichtlich der Kosten nach Ablauf der kostenfreien Nutzungsdauer der SOS-Notruf-Funktion ist bisher nichts Genaueres bekannt. Allerdings hat Apple, wie ein Beitrag von connect.de erwähnt, bis zum Start der Funktion im Jahr 2022 etwa 450 Millionen US-Dollar in die Entwicklung investiert.

Redaktion finanzen.net