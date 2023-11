BVB-Aktie in Rot: Borussia Dortmund-Chef Watzke hofft auf Partner bei Auslandsvermarktung - Dividende im kommenden Jahr -- Gespräche zu Watzke-Zukunft

Wachstumstreiber

Hans-Joachim Watzke hat sich erneut für die Auslandsvermarktung der Bundesliga mithilfe eines Investors ausgesprochen.

Bei der Hauptversammlung der Aktionäre von Borussia Dortmund bezeichnete Watzke als Geschäftsführer des BVB diesen Bereich als möglichen Wachstumstreiber. "Die Liga sucht einen Partner, der ihr dabei hilft", sagte Watzke, der auch Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ist. Der BVB-Boss betonte, dass der mögliche Partner keinen Einfluss auf sportliche Fragen oder Anstoßzeiten haben werde.

Am 11. Dezember soll bei der DFL-Mitgliederversammlung über eine strategische Vermarktungspartnerschaft entschieden werden. Am 24. Mai waren ähnliche Pläne schon einmal gescheitert. In der aktiven Fanszene stößt das Projekt auf Kritik.

Auch beim neuen Format für die Champions League appellierte Watzke an die Fans, nicht nur ablehnend zu reagieren. Er sei davon überzeugt, dass es durch das neue Format mit mehr Gegnern mehr Spannung geben werde. Borussia Dortmund könne mit 18 bis 20 Millionen Euro zusätzlichen Einnahmen rechnen.

Ab der kommenden Saison findet die Königsklasse mit 36 statt 32 Teams statt. Zudem wird in einem Liga-System gespielt. Die Gruppenphase, wie sie aktuell existiert, gibt es dann nicht mehr. Anhänger von Borussia Dortmund hatten sich zuletzt klar gegen die Reform geäußert.

Borussia Dortmund: Watzke kündigt Dividende für nächstes Jahr an

Borussia Dortmund will nach dem laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 wieder eine Dividende zahlen. Das kündigte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke am Montag bei der Hauptversammlung der Aktionäre in der Westfalenhalle an. Die an der Börse notierte Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA hatte während der Corona-Pandemie Verluste von rund 150 Millionen gemacht und die Dividende gestrichen. Im Geschäftsjahr 2022/2023 (30. Juni) verbuchte der BVB erstmals wieder einen Gewinn von knapp 10 Millionen Euro.

"Jetzt ist wieder Normalität eingekehrt", sagte Watzke, der auf ein ständig ausverkauftes Stadion verwies. Der BVB-Geschäftsführer zeigte sich gegenüber den Aktionären aber enttäuscht, was den aktuellen Kurs der Aktie angeht. "Der bedrückt mich ehrlich gesagt." Watzke verwies auf einen Börsenkurs von über 9 Euro in der Zeit vor Corona. "Dann kann ich nachvollziehen, dass die Leute am Anfang der Pandemie die Hoffnung verloren haben." Die aktuelle Bewertung des Vereins sei aber nicht mehr zu verstehen, sagte Watzke. Am Montag lag der Kurs der BVB-Aktien bei rund 3,60 Euro.

Watzke kündigt für Anfang 2024 Gespräche zu seiner Zukunft an

Hans-Joachim Watzke hat für Anfang 2024 Gespräche über seine eigene Zukunft bei Borussia Dortmund angekündigt. Er werde sich im Januar mit BVB-Präsident Reinhold Lunow zusammensetzen, sagte der 64-Jährige am Montag bei der Hauptversammlung der Aktionäre in der Dortmunder Westfalenhalle. Die Verträge von Watzke als Geschäftsführer der Borussia Dortmund GmbH und Co. KGaA und seinen Mitstreitern Thomas Treß (Finanzen) und Carsten Cramer (Vermarktung) laufen 2025 aus.

DORTMUND (dpa-AFX)