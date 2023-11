10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich etwas tiefer

Der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke mit leichten Verlusten.

2. Börsen in Fernost leichter

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei 225 0,56 Prozent auf 33.438,80 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen für den Shanghai Composite um 0,32 Prozent auf 3.031,24 Stellen nach unten. Der Hang Seng fällt daneben um 0,38 Prozent auf 17.494,11 Zähler (07:02 Uhr MEZ).

3. Fernverkehr-Anbindung von Tesla-Fabrik in Grünheide im Gespräch

Brandenburgs neuer Verkehrsminister Rainer Genilke (CDU) will sich für einen Fernverkehrs-Haltepunkt am Werk des US-Elektroautobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) einsetzen. Zur Nachricht

4. Deutsche Post soll laut Ministerium bei Briefzustellung weniger Zeitdruck haben

Wer im Digitalzeitalter auf dringende Briefe wartet, wird sich künftig vermutlich etwas mehr in Geduld üben müssen. Zur Nachricht

5. Volkswagen-Manager müssen sich bei Urlaubsanspruch an neue Regeln halten

Der Autobauer Volkswagen passt seine Urlaubsregelungen für Mitglieder des Managements an die von Tarifbeschäftigten an. Zur Nachricht

6. Bayer-Chef Anderson gesteht Defizit in Pharma-Forschung ein

Bayer-Chef Bill Anderson führt die dünne Produktpipeline in der Pharmasparte nach dem plötzlichen Aus einer wichtigen Studie auch auf zu geringe Investitionen in der Vergangenheit zurück. Zur Nachricht

7. USA, Deutschland & Co. gehen gegen KI-Missbrauch vor

Die USA, Deutschland und 16 weitere Länder haben am Sonntag (Ortszeit) das offenbar erste detaillierte internationale Abkommen zum Schutz vor dem Missbrauch von künstlicher Intelligenz vorgestellt. Zur Nachricht

8. Uniper rechnet wegen Schiedsurteil mit Ergebnisbelastung

Der Energieversorger Uniper erwartet wegen eines Schiedsurteils eine Belastung seines Jahresergebnisses. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Montag an die Kursverluste vom Freitagabend angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete am Morgen 80,02 US-Dollar. Das waren 56 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 59 Cent auf 74,95 Dollar.

10. Euro legt zum US-Dollar weiter zu

Der Euro ist am Montag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Freitag hielten sich die Kursgewinne am Morgen aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0948 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend.