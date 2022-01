Givaudan-Aktie dennoch tiefrot: Givaudan wächst weiter - auch Symrise-Aktie unter Druck

Wie auch Konkurrent Symrise profitierte der Schweizer Hersteller von Duftstoffen und Lebensmittelzusätzen Givaudan im vergangenen Jahr von den Lockerungen der Corona-Auflagen in vielen Ländern und dem anziehenden Reiseverkehr.

So werden gerade teure Parfüms viel an Flughäfen verkauft. Gleichzeitig bleibt die Nachfrage der Menschen nach Produkten für den Außer-Haus-Verzehr hoch, und auch herzhafte Snacks und Erfrischungsgetränke sind gefragt. Allerdings blieb der Konzern im vergangenen Jahr teils hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie geriet vorbörslich unter Druck.

Der Umsatz stieg 2021 um 5,7 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Franken, wie der Wettbewerber des niedersächsischen Symrise-Konzerns am Freitag mitteilte. Negative Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen herausgerechnet entspricht dies einem Plus von 7,1 Prozent.

Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 6,0 Prozent auf knapp 1,5 Milliarden Franken zu. Die entsprechende Marge verbesserte sich leicht auf 22,2 Prozent. Unter dem Strich blieben mit 821 Millionen Franken gut zehn Prozent mehr hängen als im Vorjahr.

Analysten hatten im Durchschnitt mit einem Umsatz in etwa auf dem erreichten Niveau gerechnet, beim Gewinn hatten sie aber mehr auf dem Zettel. Die Aktien fielen im vorbörslichen Handel um gut zwei Prozent auf 3095 Franken. Im vergangenen Jahr hatten sie mit einem Plus von gut 28 Prozent zu den gefragten Werten im Schweizer Leitindex SMI gezählt. Im neuen Jahr ging es bislang allerdings um fast 15 Prozent bergab.

Die Dividende soll nun um rund drei Prozent auf 66 Franken je Aktie angehoben werden. Auf dem aktuellen Kursniveau entspricht das einer Dividendenrendite von etwas mehr als eineinhalb Prozent.

Symrise-Aktie im Minus nach Givaudan-Zahlen

Die Aktien von Symrise haben am Freitag mit einem Kursrückgang auf die aktuellen Quartalszahlen des Schweizer Konkurrenten Givaudan reagiert. Auf der Handelsplattform XETRA sinken die Papiere des deutschen Herstellers von Duftstoffen und Lebensmittelzusätzen im Vergleich zum Schlusskurs zuletzt um 3,18 Prozent auf 105,05Euro. Givaudan-Titel verlieren an der SIX derweil 4,68 Prozent auf 3.894,00 Franken.

Givaudan hatte den Umsatz 2021 um 5,7 Prozent gesteigert. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 6,0 Prozent. Unter dem Strich blieben gut 10 Prozent mehr hängen als im Vorjahr. Analysten hatten beim Gewinn im Durchschnitt mehr erwartet.

Die Symrise-Aktien waren erst im November auf ein Rekordhoch von 132,65 Euro gestiegen, gerieten dann Anfang 2022 aber im Sog der allgemeinen Aktienmarktturbulenzen unter Druck.

VERNIER / FRANKFURT dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Givaudan AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Givaudan AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Givaudan AG

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com