Goldman Sachs Group Inc.

Givaudan Buy

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4255 auf 4500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser hob am Mittwoch in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht der Schweizer ihre operativen Ergebnisschätzungen an. Sie führt eine stärkere Umsatzdynamik und geringere Rohstoffkosten zur Begründung an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2025 / 14:33 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

