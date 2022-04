DAX schließt über 14.300-Punkte-Marke auf Tageshoch

Der DAX eröffnete den Tag quasi unbewegt und startete bei 14.154,48 Punkten in den Handel. Früh konnte er jedoch Gewinne einfahren - letztlich in Höhe von 1,47 Prozent auf 14.362,03 Zähler - und den Abstand zur psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten ausweiten. Damit schloss der DAX auf seinem Tageshöchststand.Durch den Krieg in der Ukraine sei an den Finanzmärkten zuletzt viel Negatives bereits eingepreist worden, kommentierte der comdirect -Marktbeobachter Andreas Lipkow. Neben dem Krieg bleiben die Inflations - und Zinsperspektiven und die Corona-Lage in China zentrale Themen.

Gute US-Vorgaben

Börsianern zufolge stimmten jedoch die positiven US-Börsen vom Vorabend die Anleger auch hierzulande etwas mutiger. Der Dow Jones Industrial hatte die Kursgewinne im Verlauf ausgeweitet und fast auf Tageshoch geschlossen. Auch am Mittwoch geht es an der Wall Street nordwärts, während Techwerte verlieren. Chartexperte Christoph Geyer sieht den seit Anfang Januar deutlich unter Druck gekommenen DAX aber nur in einer Stabilisierungsphase: "Die Abwärtstrendlinie ist unverändert der Maßstab für die kommenden Tage."

Augen auf Berichtsaison

Die langsam anlaufende Quartalsberichtssaison der Unternehmen lieferte durchwachsene Signale. Der Streaminganbieter Netflix musste erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften. Experte Thomas Altmann von QC Partners glaubt aber, dass der Gesamtmarkt dies wegstecken kann: Er sieht darin in der abklingenden Pandemie ein Indiz für eine Normalisierung des Lebens. "Und das ist für den Großteil der börsennotierten Unternehmen positiv", so der Experte.

