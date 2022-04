Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen uneins -- Netflix verliert Abonnenten -- Siemens Energy stellt Jahresprognose auf den Prüfstand

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende zurückhaltend.

Der DAX gab nach einem schwachen Start weiter ab und fiel anschließend vorübergehend sogar unter die 14.000-Punkte-Marke. Doch dank einer freundlichen Wall Street konnte er dann wieder in die Nähe der Nulllinie vorrücken. Zum Handelsende stand somit ein minimales Minus von 0,07 Prozent bei 14.153,46 Punkten an der Kurstafel. Der TecDAX konnte derweil seine anfänglichen Verluste abschütteln und schloss mit einem Gewinn von 0,26 Prozent bei 3.209,16 Zählern.

Experten sehen weiter eine ganze Reihe Unsicherheitsfaktoren, allen voran der Krieg in der Ukraine. So hat Russland anscheinend in der Ost-Ukraine eine neue Großoffensive gestartet. Darüber hinaus heizen die Lockdowns in China und die geldpolitischen Perspektiven bei den Anlegern Konjunktursorgen an.

