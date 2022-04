Apple-Aktie: Neues Apple-Patent aufgetaucht

• Apple meldet neue Touch-ID-Technologie zum Patent an• Das Gerät bietet einen Fingerabdrucksensor und eine besser kontrastierte Beleuchtung• Das Patent wurde nicht speziell für Smartphones entwickelt

Neues Apple-Patent

Viele Apple-Fans wünschen sich die Touch ID für das iPhone-Display zurück. Bislang blieb dieser Wunsch jedoch ungehört. Sicher ist jedoch, dass Apple an dieser Technologie arbeitet. Das Unternehmen hat ein neues Patent beim US Patent & Trademark Office angemeldet. Das Patent mit der Bezeichnung "under-display fingerprint sensing based on off-axis angular light" wurde am 22. März veröffentlicht. Das neue Patent ist nicht auf Smartphones beschränkt, sondern kann auch auf anderen Geräten wie der Apple Watch eingesetzt werden.

Touch-Display soll bessere Beleuchtung bieten

Laut Patent-Abstract besteht die Technologie aus einem Berührungssensor und einer Auflage, die Licht emittieren kann. Die erste Auflage wird durch eine zweite transparente Auflage bedeckt. Die zweite Auflage wurde so konfiguriert, dass sie die umliegende Oberfläche beleuchten kann. Dies erlaube eine Übertragung der reflektierten Lichtstrahlen von der Oberfläche auf die unterliegenden Schichten. Das Display besteht aus aktiven rot-grün-blau Pixel, die Licht emittieren und die Finger auf dem Display beleuchten. Das vom Finger reflektierte Licht wird vom Sensor unter dem Display absorbiert.

Die Schrägbeleuchtung wird häufig für OLED-Displays eingesetzt. Sie sorgt dafür, dass das Display aus bestimmten Winkeln anders wirkt und man den Bildschirm nicht mehr wahrnimmt, sobald man ihn von sich weghält. Die Regionen zwischen Fingerhaut und dem Display schaffen eine unterschiedliche Lichtintensität. Dies kann zu einem geringen Kontrast und einem geringen Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-noise ratio) führen. Um dieses Problem zu verhindern, nutzt Apple eine Methode, mit der die Schrägbeleuchtung erfasst wird. Wie Patently Apple beichtet, wird durch die neue Technologie der Kontrast des Fingerabdrucks verbessert und die Kompaktheit des Sensors aufrechterhalten.

Apples Touch ID sorgt für Spekulationen

Im November 2021 berichtete Forbes über Gerüchte, wonach Touch ID als Feature für das iPhone 14 Pro vorgesehen sei, welches 2022 erscheinen soll. Auf der bekannten Apple-Seite iDropNews hat der Nutzer LeaksApplePro bekannt gegeben, dass eine Rückkehr der Touch ID mit dem iPhone 14 Pro möglich sei. Ross Young, CEO bei Display Supply Chain Consultants und einer der zuverlässigsten Leaker, betonte jedoch in einem Tweet Ende März dieses Jahres, dass die Touch ID nicht für das iPhone 14 Pro vorgesehen sei.

Under display Face ID is coming to the iPhone (16), under display Touch ID is not… - Ross Young (@DSCCRoss) March 30, 2022

Wie Forbes betont, könne wenn überhaupt erst in einigen Jahren mit einer Rückkehr der Touch ID gerechnet werden.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Marcio Jose Sanchez/AP, pio3 / Shutterstock.com