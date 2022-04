Rio Tinto-Aktie im Minus: Rio Tinto bekräftigt Produktionsziel

Das nach Marktwert zweitgrößte Bergbauunternehmen der Welt rechnet im weiteren Jahresverlauf nach eigenen Angaben mit einer höheren Produktion. Von Januar bis März verschiffte Rio Tinto 71,5 Millionen metrische Tonnen Eisenerz aus seinen Betrieben in der australischen Pilbara-Region. Das waren 8,0 Prozent weniger als im Vorjahr und 15 Prozent weniger als im Quartal davor.

Der verzögerte Hochlauf des Gudai-Darri-Projekts, wo die Produktion im zweiten Quartal aufgenommen werden soll, und die anhaltenden Herausforderungen bei der Inbetriebnahme der Nassanlage Mesa A verlangsamten das Vorhaben, die Eisenerzproduktion in Robe Valley zu steigern, so Rio Tinto. Der Bergbauriese sieht sich zudem mit festgefahrenen Lieferketten und einem angespannten Arbeitsmarkt durch steigende Covid-19-Infektionszahlen konfrontiert.

In diesem Jahr will Rio Tinto 320 bis 335 Millionen Tonnen Eisenerz aus Australien verschiffen nach 322 Millionen Tonnen im vergangenen Jahr.

An der Börse in London verlieren Rio Tinto-Aktien am Mittwoch zeitweise 2,05 Prozent auf 60,16 Pfund.

Von Rhiannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)

Bildquellen: Aaron Bunch/Getty Images, PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images