Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie wissen

Der DAX dürfte dank guter Vorgaben von der Wall Street mit Gewinnen in den Mittwochshandel gehen. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex um 0,52 Prozent höher bei 14.227 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den Märkten in Asien sind zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen zu sehen. Der japanische Leitindex Nikkei steigt gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,81 Prozent auf 27.204 Punkte. Auf dem chinesische Festland gibt der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,69 Prozent auf 3.172 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong weist derweil bei 21.070 Punkten ein Plus von 0,20 Prozent auf.

3. Netflix mit Gewinnrückgang - Kundenschwund

Der Streaming-Marktführer Netflix hat erstmals seit mehr als zehn Jahren ein Quartal mit Kundenschwund verkraften müssen. In den drei Monaten bis Ende März gingen unterm Strich rund 200 000 Bezahlabos verloren, wie Netflix am Dienstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

4. Siemens Energy stellt Jahresprognose auf den Prüfstand

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy leidet auch im zweiten Quartal unter seiner Windkrafttochter Gamesa. Wie auch Siemens Gamesa prüft der Münchener Konzern nun seine Jahresprognose, teilte Siemens Energy am späten Dienstagabend mit. Zur Nachricht

5. IBM kann Erwartungen schlagen

Zuwächse im Geschäft mit Software und Beratung haben dem Computer-Konzern IBM geholfen, die Markterwartungen zu übertreffen. Der Umsatz wuchs im vergangenen Quartal um acht Prozent auf 14,2 Milliarden Dollar (rund 13,2 Milliarden Euro), wie IBM nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte. Zur Nachricht

6. Deutsche Bank-Aktionär will Sewing bei Hauptversammlung das Vertrauen entziehen

Der Deutsche-Bank-Aktionär Karl-Walter Freitag will Vorstandschef Christian Sewing auf der Hauptversammlung am 19. Mai das Vertrauen entziehen. Freitag wirft dem 51-jährigen Vorstandschef in seinem umfangreichen Ergänzungsantrag zur Tagesordnung unter anderem Pflichtverletzungen, Interessenskonflikte und fehlende Unvoreingenommenheit. Zur Nachricht

7. ASML enttäuscht mit Umsatzprognose die Erwartungen

Der Chipausrüster ASML kämpft angesichts hoher Nachfrage weiter mit Engpässen in der Produktion. Für das zweite Quartal stellte der Hersteller von Chip-Belichtungsmaschinen einen Umsatz von 5,1 bis 5,3 Milliarden Euro in Aussicht und damit deutlich weniger als von Analysten mit fast 6 Milliarden Euro geschätzt. Zur Nachricht

8. Credit Suisse startet mit roten Zahlen ins neue Jahr

Die Schweizer Großbank Credit Suisse (CS) hat nach dem Milliardenverlust 2021 auch das neue Jahr mit roten Zahlen begonnen. Neue Rückstellungen für alte Rechtsstreitigkeiten, der Krieg in der Ukraine und die Wertminderung einer Beteiligung dürften im ersten Quartal zu einem Verlust führen, teilte das Geldhaus am Mittwoch in Zürich mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise präsentieren sich am Mittwoch mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,13 auf 103,69 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,25 auf 108,50 Dollar anzog.

10. Euro steigt über 1,08 US-Dollar

Der Euro ist am Mittwoch wieder über 1,08 US-Dollar geklettert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0816 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,0803 (Donnerstag: 1,0878) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9257 (0,9193) Euro.

