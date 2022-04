Jim Cramers Rat für Investoren: Nicht komplett aus dem Markt aussteigen

• Cramer: Panikverkäufe sind keine Lösung• Langfristige Anlagen können sich lohnen• Ein ausgeglichenes Portfolio zahlt sich aus

In seiner Sendung "Mad Money" auf CNBC beschreibt der bekannte Investor Jim Cramer die derzeitige wirtschaftliche Lage - wie gewohnt bildgewaltig - als schwierig, aber nicht ausweglos.

Es bestehe durch die Inflation und den Ukraine-Krieg kein Risiko für das Wirtschaftssystem an sich, die Anleger sollten daher langfristige Anlagen wertschätzen und nicht ihr Portfolio aus Angst kurzfristig umschmeißen, so der Moderator. Er bleibe bei seinem Grundsatz, dass Unternehmen, die profitabel wirtschaften, auch gute Anlagen seien. Auch wenn der Markt schwieriger geworden sei, sei es ein Fehler, alles zu verkaufen, so Cramer weiter. Anleger sollten sich zwar von einigen Investments trennen, aber das Portfolio nicht völlig leeren. Denn bei dem Finden des richtigen Zeitpunktes für den Wiedereinstieg sei Schnelligkeit gefragt, über die nicht jeder Anleger verfüge.



Cramer sieht derzeit einen Bullenmarkt auf der einen Seite, aber auch einen Bärenmarkt, den er als "einen echten Grizzly" bezeichnete. Konsumgüter- und Pharma-Aktien würden sich gut entwickeln, da die Fed versuche die Inflation einzudämmen. Bei den großen Tech- und Halbleiter-Werten sei dies jedoch nicht der Fall.



It's been a brutal sell off of big tech and the semis but there are so many non-tech stocks that are getting very attractive