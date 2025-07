Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 233,15 USD zu.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 233,15 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 233,62 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,99 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.516.581 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 242,51 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 151,61 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 34,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 250,50 USD an.

Am 01.05.2025 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 155,67 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 143,31 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Amazon am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,25 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Interesse an Deutschland: Weimer sieht Netflix und Co. im Fokus

Amazon-Aktie: Was es mit "Amazon Monitron" auf sich hat

Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens