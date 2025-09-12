DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1737 +0,3%Öl66,25 -2,0%Gold3.636 -0,1%
Russische Drohnen - Frankreich schickt Kampfjets zum Schutz

11.09.25 20:58 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Als Reaktion auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum schickt Frankreich drei Rafale-Kampfjets. Die Flieger sollten zum Schutz des polnischen Luftraums und der Ostflanke der Nato beitragen, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Wo genau die Jets zum Einsatz kommen sollen, teilte Macron nicht mit.

Der französische Staatschef betonte, die Sicherheit Europas sei prioritär. "Wir werden uns den zunehmenden Einschüchterungsversuchen Russlands nicht beugen."

Während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch war eine große Zahl Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geraten. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete in Polen schossen erstmals einige russische Drohnen ab./rbo/DP/nas