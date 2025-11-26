DAX23.626 +0,7%Est505.632 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -2,6%Nas23.161 +0,6%Bitcoin74.998 -0,7%Euro1,1585 +0,1%Öl62,43 -0,3%Gold4.161 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street höher -- BioNTech übernimmt CureVac -- Infineon, Urban Outfitters, SAP, TKMS, HP, DroneShield, Alphabet, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Erholung trotz EZB-Warnung: DAX arbeitet sich wieder auf grünes Terrain Erholung trotz EZB-Warnung: DAX arbeitet sich wieder auf grünes Terrain
HP-Aktie schwach: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt HP-Aktie schwach: Massiver Stellenabbau geplant - Quartalsgewinn sinkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!

Russland: 24 Jahre Haft für angebliche Zusammenarbeit mit Kiew

26.11.25 16:00 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Ein russisches Militärgericht hat einen Mann nach Angaben des Inlandsgeheimdienstes FSB wegen angeblicher Kooperation mit der Ukraine zu 24 Jahren Haft verurteilt. Er soll Drohnen gebaut und in der Region Moskau aufsteigen lassen haben, um Schwachstellen der Flugabwehr aufzuspüren, wie der FSB mitteilte. Das Urteil sei mittlerweile rechtskräftig

Wer­bung

Der Mann habe 2023 auf eigene Initiative die Zusammenarbeit mit einer in Russland verbotenen Terrororganisation und einem Vertreter des ukrainischen Geheimdienstes aufgenommen, hieß es in der FSB-Mitteilung. Er soll auch den Auftrag bekommen haben, das Luftfahrzeug einer "hochrangigen Person" des russischen Staates zu sprengen. Vorgeworfen wurden dem Mann aus Rostow am Don im Süden Russlands demnach Landesverrat und Beteiligung an einer terroristischen Organisation. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Laut der Menschenrechtsorganisation Perwy Otdel handelt es sich um einen Geophysiker und Archäologen. Er lebte demnach lange in Peru und kam 2019 nach Russland zurück. In Briefen aus der Untersuchungshaft schrieb er der Organisation zufolge, dass er an Demonstrationen gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine teilgenommen habe.

Seit Beginn der russischen Invasion vom Februar 2022 hat es in Russland zahlreiche Fälle von Sabotage an Bahnstrecken oder anderen Objekten, aber auch gezielte Attentate auf Militärangehörige und Kriegsbefürworter gegeben. Russische Ermittler machen häufig Kiews Geheimdienste dafür verantwortlich./ksr/DP/stw