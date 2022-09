RWE Aktie News: RWE am Nachmittag im Plus

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 38,95 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 39,21 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 38,62 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.281.149 RWE-Aktien.

Am 20.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,97 EUR an. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 11,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.10.2021 bei 29,67 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 31,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 0,850 EUR im Jahr 2020. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,69 EUR an.

RWE gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. RWE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.298,00 EUR – ein Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 3.792,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.11.2023 werfen.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 2,08 EUR je RWE-Aktie.

