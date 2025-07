Aktienentwicklung

RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

11.07.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 36,07 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 36,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 558.789 RWE-Aktien. Am 02.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 23,04 Prozent wieder erreichen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie. Am 15.05.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,58 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6,39 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,63 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur RWE-Aktie RWE-Aktie in Grün: RWE verlängert Vertrag mit CEO bis 2031 DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor 10 Jahren eingefahren UBS AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com