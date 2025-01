RWE Aktie News: RWE am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 30,23 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 30,23 EUR. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 30,17 EUR ein. Bei 30,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 448.988 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,19 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.01.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 36,26 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,76 EUR am 19.12.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 8,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,33 EUR.

Am 13.11.2024 hat RWE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,44 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,74 Mrd. EUR – eine Minderung von 21,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,07 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte RWE am 20.03.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,97 EUR je RWE-Aktie.

