RWE Aktie News: RWE am Nachmittag in Rot

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Minus bei 34,12 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 34,12 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 33,96 EUR ab. Bei 34,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.606.696 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. 24,06 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,84 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,09 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,45 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 15.05.2024. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,15 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 6,63 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 29,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,41 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte RWE am 14.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

