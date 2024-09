RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 32,59 EUR ab.

Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 32,59 EUR abwärts. Im Tief verlor die RWE-Aktie bis auf 32,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,95 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 157.202 Stück.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 29,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 30,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 7,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,89 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte RWE am 14.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,81 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,59 Mrd. EUR – eine Minderung von 16,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,48 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von RWE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: Was Analysten von RWE erwarten

XETRA-Handel DAX zum Handelsende in der Verlustzone

DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich am Freitagnachmittag leichter