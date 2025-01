RWE Aktie News: RWE am Vormittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 28,66 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 28,66 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 28,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 28,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 81.327 RWE-Aktien.

Bei 37,49 EUR markierte der Titel am 26.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 30,81 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 3,14 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,50 EUR an.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,44 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 4,74 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 6,07 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,98 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX legt den Rückwärtsgang ein

Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich