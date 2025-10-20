DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto15,05 +1,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.385 +2,4%Euro1,1666 ±0,0%Öl60,78 -0,9%Gold4.234 -0,4%
S-Bahn-Strecke Frankfurt-Offenbach wieder frei

20.10.25 06:44 Uhr

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer Streckensperrung rollen zwischen Frankfurt und Offenbach wieder S-Bahnen. Der Zugverkehr wurde heute Morgen gegen 5 Uhr wieder aufgenommen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Die östlichen Endbahnhöfe Rödermark Ober-Roden, Dietzenbach und Hanau sind damit wieder mit dem Zug erreichbar. Mehr als zwei Wochen hatten Pendlerinnen und Pendler auf dem Abschnitt in Ersatzbusse umsteigen müssen. Betroffen waren die S1, S2, S8 und S9.

Seit 2. Oktober war die wichtige Pendelstrecke gesperrt, zuvor auch bereits in den gesamten Sommerferien sowie an mehreren Wochenenden und nachts. Grund waren unter anderem Arbeiten am Brandschutz in den drei Offenbacher Stationen. Auch die Sanierung der Station Frankfurt-Mühlberg stand auf dem Plan.

Restarbeiten soll es noch bis Ende des Jahres geben. Diese würden nachts durchgeführt. Eine komplette Sperrung der Strecke sei in diesem Jahr nicht mehr nötig. "Die Beeinträchtigung für unsere Fahrgäste halten wir so gering wie möglich", heißt es in der Mitteilung. Insgesamt sollten laut der Bahn rund 180 Millionen Euro investiert werden./isa/DP/zb