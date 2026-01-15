DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,74 -3,9%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.191 -0,2%Euro1,1610 ±0,0%Öl63,61 -0,4%Gold4.612 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stärker -- US-Börsen schließen im Plus -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- Blackstone, TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, Microsoft im Fokus
Top News
Webinar mit Carsten Umland: Dein 2026-Trading-Setup - mit System ins neue Börsenjahr Webinar mit Carsten Umland: Dein 2026-Trading-Setup - mit System ins neue Börsenjahr
Indexfonds unter der Lupe: Diese unscheinbaren Fallen lauern bei ETFs Indexfonds unter der Lupe: Diese unscheinbaren Fallen lauern bei ETFs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Starte in das kostenlose Börsenspiel Trading Masters! Lerne Traden, sichere dir Expertenwissen und gewinne attraktive Preise - melde dich jetzt an!

S-Bahnverkehr Wiesbaden-Frankfurt streckenweise gesperrt

16.01.26 06:22 Uhr

FRANKFURT/WIESBADEN/MAINZ (dpa-AFX) - Fahrgäste müssen sich auf weitere Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr zwischen Wiesbaden, Mainz und Frankfurt einstellen. Wegen Bauarbeiten fahren ab diesem Freitagabend (16. Januar) S8 und S9, die die Städte verbinden, stellenweise gar nicht mehr.

Wer­bung

Fahrgäste müssen zwischen Kelsterbach und Wiesbaden Hauptbahnhof in Ersatzbusse umsteigen, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Dies soll bis Ende Januar andauern, auch im Februar wird es Einschränkungen geben.

Zwischen Mainz Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof fahren alternativ direkte RE-Züge über Frankfurt-Höchst, zwischen Mainz-Hauptbahnhof und Wiesbaden-Hauptbahnhof werde ein stündlicher S-Bahn-Pendelverkehr eingerichtet. Wer zum Frankfurter Flughafen wolle, könne den Ersatzverkehr nutzen oder eine Kombination aus S1 und Linienbussen.

Arbeiten bis Ende des Jahres

Hintergrund ist die Modernisierung der Bahn-Infrastruktur rund um Mainz. Bereits seit Dezember werden Gleise, Weichen und Oberleitungen erneuert - mit Auswirkungen auf den regionalen Zugverkehr. Von den Arbeiten, die bis Ende des Jahres dauern, sind die Strecken Mainz-Frankfurt und Mainz-Wiesbaden, aber auch Richtung Groß-Gerau und Mittelrhein betroffen.

Wer­bung

Die Bahn investiert eigenen Angaben zufolge mehrere hundert Millionen Euro in die Erneuerung des Schienennetzes rund um den Bahnknoten Mainz./isa/DP/zb