S&P 500 an der Korrektur vorbeigeschrammt

Nach monatelanger Ruhe ist die Volatilität zurück. Der plötzliche Ausverkauf, der den Volatilitätsindex in die Höhe trieb, wurde durch mehrere Faktoren ausgelöst: Der Vorwurf, die Fed würde zu lange mit Zinssenkungen warten, schwache US-Arbeitsmarktdaten, die Kapitalrückflüsse in den Yen aufgrund der Zinserhöhung durch die Bank of Japan (Rückabwicklung Carry Trade) und Gewinnmitnahmen bei hoch bewerteten Tech-Aktien.

