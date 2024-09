S&P 500-Papier GE Aerospace (ex General Electric)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GE Aerospace (ex General Electric) von vor 10 Jahren verdient

Rentable GE Aerospace (ex General Electric)-Investition?

Bei einem frühen Investment in GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden GE Aerospace (ex General Electric)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das GE Aerospace (ex General Electric)-Papier bei 121,04 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in GE Aerospace (ex General Electric)-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82,618 GE Aerospace (ex General Electric)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13.537,01 USD, da sich der Wert eines GE Aerospace (ex General Electric)-Papiers am 05.09.2024 auf 163,85 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 35,37 Prozent.

Der GE Aerospace (ex General Electric)-Wert an der Börse wurde auf 179,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

