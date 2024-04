S&P 500-Titel DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DuPont de Nemours von vor einem Jahr verdient

DuPont de Nemours-Investition im Blick

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DuPont de Nemours-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.04.2023 wurde die DuPont de Nemours-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 71,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die DuPont de Nemours-Aktie investiert hätte, hätte er nun 13,933 Anteile im Depot. Die gehaltenen DuPont de Nemours-Papiere wären am 28.03.2024 1.068,27 USD wert, da der Schlussstand 76,67 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 6,83 Prozent.

Der Börsenwert von DuPont de Nemours belief sich jüngst auf 31,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

