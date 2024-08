S&P 500-Wert Etsy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Etsy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Profitabler Etsy-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Etsy-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel

Heute vor 3 Jahren wurden Etsy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 192,08 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Etsy-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 52,062 Etsy-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.769,16 USD, da sich der Wert einer Etsy-Aktie am 12.08.2024 auf 53,19 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 72,31 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Etsy eine Marktkapitalisierung von 6,32 Mrd. USD. Das Etsy-Papier wurde am 16.04.2015 an der Börse NAS erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Etsy-Anteils lag damals bei 31,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net