S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Palo Alto Networks-Performance im Blick

Vor Jahren Palo Alto Networks-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel

Palo Alto Networks-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 118,46 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 USD in die Palo Alto Networks-Aktie investierten, hätten nun 84,414 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 24.892,09 USD, da sich der Wert einer Palo Alto Networks-Aktie am 29.12.2023 auf 294,88 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,92 Prozent angezogen.

Alle Palo Alto Networks-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 92,98 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Palo Alto Networks-Papiere fand am 20.07.2012 an der Börse NAS statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Palo Alto Networks-Anteils auf 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net