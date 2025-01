Lukrative Under Armour-Investition?

S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: Hätte sich ein Investment in Under Armour vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

28.01.25 16:00 Uhr

Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Under Armour-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,46 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Under Armour-Aktie investiert hat, hat nun 13,405 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Under Armour-Papiers auf 7,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0,94 Prozent vermindert. Die Marktkapitalisierung von Under Armour bezifferte sich zuletzt auf 3,20 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.