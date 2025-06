S&P erhöht Slowenien auf "AA"; Ausblick stabil

DOW JONES--S&P gesteht Slowenien eine höhere Bonitätseinstufung zu. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Langfrist-Rating auf "AA" von "AA-" erhöht. Der Ausblick ist stabil.

Das Bruttoinlandsprodukt Sloweniens habe sich seit 2015 um knapp ein Drittel erhöht, was eine deutlich verbesserte reale Produktivität reflektiere, so S&P. Im selben Zeitraum habe sich die Verschuldung deutlich reduziert. Die Finanzen des Landes seien trotz einer Reihe von Schocks über die vergangenen Jahre schnell konsolidiert worden. Die Analysten gehen in ihrer Mitteilung vom Freitag davon aus, dass das Defizit bis 2028 im Schnitt bei unter 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen wird.

June 09, 2025 01:14 ET (05:14 GMT)