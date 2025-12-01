S&P Global: Aktivität in US-Industrie im November mit nachlassender Tendenz

DOW JONES--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 52,2 von 52,5 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 48,8 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 51,9 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Zwar deute der Einkmanagerindex insgesamt auf eine weitere Ausweitung der Produktionstätigkeit im November hin, doch "die Lage des US-Fertigungssektors wird umso besorgniserregender, je genauer man hinschaut. Der Hauptimpuls kam von einem starken Anstieg der Fabrikproduktion, aber das Wachstum der Auftragseingänge verlangsamte sich deutlich, was auf eine deutliche Abschwächung des Nachfragewachstums hindeutet", sagte Chefökonom Chris Williamson. "Kurz gesagt: Die Hersteller produzieren mehr Waren, finden aber oft keine Abnehmer für diese Produkte."

