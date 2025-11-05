DAX23.787 -0,7%Est505.622 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.725 +0,3%Euro1,1478 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.967 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen Tron: So lukrativ wäre ein Investment von vor 1 Jahr gewesen
So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient So viel hätten Anleger an einem Binance Coin-Investment von vor 1 Jahr verdient
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

S&P Global: Deutsche Dienstleister kommen im Oktober in Schwung

05.11.25 10:03 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutschen Dienstleister sind schwungvoll ins vierte Quartal gestartet. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich im Oktober auf 54,6 von 51,5 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 54,5 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 54,5 ermittelt worden.

Wer­bung

Auch insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im Oktober beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 53,9 von 52,0 Punkten im Vormonat. Ökonomen hatten einen Wert von 53,8 erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Ausschlaggebend für den Auftrieb war der signifikante Anstieg beim Neugeschäft, was wiederum zum neuerlichen Stellenaufbau beitrug - dem ersten seit drei Monaten. Darüber hinaus äußerten sich die Branchenakteure weiterhin optimistisch, wenngleich der Geschäftsausblick weniger positiv ausfiel als noch im September.

Gleichzeitig hat der Inflationsdruck sektorweit zugenommen. So wurden die Angebotspreise angesichts der wachsenden Nachfrage und der rasant steigenden Kosten so stark angehoben wie zuletzt vor acht Monaten.

Wer­bung

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 04:03 ET (09:03 GMT)