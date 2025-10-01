S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im September

DOW JONES--Die deutsche Industrie hat im September ihre Talfahrt beschleunigt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 49,5 von 49,8 Punkten. Volkswirte hatten einen stärkeren Rückgang auf 48,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 48,5 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Der Rückgang spiegelte die negative Entwicklung bei den Auftragseingängen und der Beschäftigung wider", erklärte S&P Global. "Die drei übrigen Teilindizes, darunter der Index Produktion, hatten jedoch alle einen positiven Einfluss."

October 01, 2025 04:06 ET (08:06 GMT)