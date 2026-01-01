DAX24.897 +0,1%Est505.933 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,44 -1,1%Nas23.428 +0,1%Bitcoin79.282 -1,1%Euro1,1691 -0,3%Öl61,53 -0,4%Gold4.487 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 ExxonMobil 852549 Allianz 840400 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
DAX schließt nach neuen Allzeithochs im Plus - 25.000-Punkte-Marke rückt immer näher DAX schließt nach neuen Allzeithochs im Plus - 25.000-Punkte-Marke rückt immer näher
Bitcoin unter Druck: Warum sich langfristige Investoren schleichend zurückziehen und die Aussichten für 2026 Bitcoin unter Druck: Warum sich langfristige Investoren schleichend zurückziehen und die Aussichten für 2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S&P Global: US-Service-PMI etwas niedriger als erwartet

06.01.26 16:18 Uhr

DOW JONES--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist laut einer Umfrage von S&P Global im Dezember langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 52,5 von 54,1 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 53,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Dezember ein Wert von 52,9 ermittelt worden. Auch insgesamt ist die US-Wirtschaft im Dezember langsamer gewachsen. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 52,7 von 54,2 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Wer­bung

"Die Geschäftstätigkeit expandierte im Dezember weiter, womit ein weiteres Quartal mit robustem Wachstum zu Ende ging. Doch die Widerstandskraft der US-Wirtschaft zeigt Risse", kommentierte Chefökonom Chris Williamson die Daten. Das Neugeschäft bei Dienstleistern habe das geringste Plus seit rund 20 Monaten verzeichnet. Zusammen mit dem ersten Rückgang der Industrieaufträge seit einem Jahr deute dies auf eine breit angelegte Abschwächung des Nachfragewachstums hin.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 10:19 ET (15:19 GMT)