S&T Aktie News: S&T am Donnerstagnachmittag tiefer

Die S&T-Aktie musste um 09.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 15,21 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die S&T-Aktie bis auf 15,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,50 EUR. Der Tagesumsatz der S&T-Aktie belief sich zuletzt auf 46.987 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 24.09.2021 auf bis zu 23,94 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der S&T-Aktie liegt somit 36,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der S&T-Aktie liegt somit 35,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der S&T-Aktie wird bei 27,13 EUR angegeben.

Am 05.05.2022 hat S&T die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat S&T im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 329,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 294,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. S&T dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 04.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,34 EUR je S&T-Aktie.

