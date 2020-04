S&T-Aktie aktuell: S&T freundlich

Aktien in diesem Artikel S&T 19,07 EUR

0,85% Charts

News

Analysen

Zuletzt stieg die S&T-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 19,19 EUR. In der Spitze gewann die S&T-Aktie bis auf 19,52 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.765 S&T-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.01.2020 bei 26,18 EUR. Am 17.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der S&T-Aktie wird bei 26,83 EUR angegeben. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,37 EUR je S&T-Aktie belaufen.

Der österreichische Technologiekonzern S&T AG ist mit rund 3.700 Mitarbeitern und Niederlassungen in mehr als 25 Ländern weltweit niedergelassen. Als Systemhaus ist das an der Deutschen Börse und im TecDAX gelistete Unternehmen einer der führenden Anbieter von IT-Dienstleistungen und Lösungen in Zentral- und Osteuropa. Führende internationale Großkonzerne setzen genauso auf S&T als Partner wie Klein- und Mittelunternehmen unterschiedlichster Branchen. In Österreich zählen Leistungen in den Bereichen Consulting, Integration und Outsourcing, SAP-Betrieb bzw. Implementierung und Softwareentwicklung mit den Schwerpunkten mobile Prozessabbildung, IoT und Individualentwicklungen (.NET, Java, C#) zu den Kerngeschäftsfeldern. Das Unternehmen ist als unabhängiges Systemhaus unter anderem in den Bereichen Workplace- bzw. POS-Management, Managed Printing, Rechenzentrumsbetrieb, Beschaffung und Integration von IT-Produkten sowie IT-Betreuung im KMU-Umfeld tätig. In Wien betreibt S&T ein hochmodernes, georedundantes Tier-3-Plus-Rechenzentrum, zudem ist S&T Microsoft Tier 1 Cloud Solution Provider. Als einer von wenigen Anbietern verfügt die S&T AG über ein österreichweites Netz an eigenen Servicetechnikern und kann flächendeckenden 24x7-Support anbieten. 2016 ist S&T bei der Kontron AG – einem Weltmarktführer im Bereich Embedded Computer – eingestiegen und zählt nach dieser Transaktion mit einem weiter gewachsenen Portfolio an Eigentechnologie in den Bereichen Appliances, Cloud Security, Software und Smart Energy - zu den international führenden Anbietern von Industrie-4.0- bzw. Internet-of-Things-Technologie.

Die aktuellsten News zur S&T-Aktie

S&T-Aktie schießt hoch: Prognose 2020 zurückgezogen - Corona-Krise bietet aber auch Chancen

S&T erhöht Gewinnprognose für 2023 - Aktie steigt

S&T im Fokus: Ehrgeiziger IT-Dienstleister profitiert von Digitalisierung

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: S&T