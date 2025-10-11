Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)

Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!

Heute im Fokus

Gold und Silber in der Nähe ihrer Allzeithochs. Volkswagen steigert Verkäufe - E-Autos ziehen stark an. TRATON mit Absatzrückgang im dritten Quartal. Gerresheimer: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden. Energiekontor hat Gewinnprognose drastisch gesenkt. Frankreich: Macron will neuen Premierminister ernennen. SoftBank verhandelt über Milliardenkredit - Arm-Aktien als Sicherheit.