Plant Samsung eine Falt-Handy-Schwemme?

• Samsungs erste Fold-Modelle konnten nicht überzeugen• Samsung produziert dritte Generation der Falt-Handys in Massen• Marktstart der dritten Generation vermutlich am 27. August

Erfolgloser Start der ersten Generation

Die erste Generation der Fold-Modelle, die aufgeklappt in etwa so groß wie ein Tablet sind, startete im Jahr 2019 erfolglos. Wegen eines Konstruktionsfehlers musste Samsung den globalen Marktstart nur wenige Tage vor der Vorstellung absagen. Zuvor waren einige Testgeräte, die an Journalisten gegeben wurden, durch technische Fehler schon nach wenigen Tagen kaputt gegangen. Zum großen Teil lag das daran, dass Schmutz zu leicht in das Smartphone eindringen konnte. Samsung überarbeite daraufhin den Scharniermechanismus und sicherte diesen vor Staub.

Samsung startet Massenproduktion

Obwohl der Start der ersten Generation erfolglos ausfiel, konnte die zweite Generation deutlich besser verkauft werden. Nun stehen Gerüchte im Raum, Samsung habe mit der Produktion der dritten Generation begonnen, dem Galaxy Z Fold 3 und dem Galaxy Z Flip 3. Angeblich produziert Samsung die neuen Fold-Smartphones in einer Stückzahl von 50.000 bis 70.000 pro Tag. Geplant ist es, mutmaßlich sieben Millionen Geräte beider neuen Modelle herzustellen. Vergleichsweise wurden von der zweiten Generation insgesamt etwa ein bis zwei Millionen Geräte hergestellt. Bestätigen sich die hohen Herstellungszahlen, so hofft und erwartet Samsung augenscheinlich, dass die neue Generation der beiden Modelle noch besser verkauft wird.

Handys kommen vermutlich im August auf den Markt

Die FPT berichtet internen Quellen zufolge, dass die neuen Modelle am 3. August bei einem Unpacked Event vorgestellt und am 27. August auf den Markt kommen sollen. Schon am 11. Juni twittert der Leaker Max Weinberg zu Samsungs kommenden Event das Datum und was vermutlich vorgestellt wird. Zusätzlich zu den beiden Fold-Handys sollen ihm zufolge auch zwei neue Smartwatches vorgestellt werden. Offiziell wurden die Termine oder die Produktion der neuen Geräte von Samsung noch nicht bestätigt, jedoch berichten viele Quellen einstimmig über diese Informationen.

