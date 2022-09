SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 84,77 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 84,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,31 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.150.788 SAP SE-Aktien.

Am 05.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 129,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 34,66 Prozent Luft nach oben. Bei 83,84 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 114,46 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 21.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,96 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat SAP SE im vergangenen Quartal 7.517,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SAP SE 6.669,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 25.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 19.10.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,85 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

