SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag höher

Das Papier von SAP SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 105,80 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 106,46 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,28 EUR. Bisher wurden heute 371.916 SAP SE-Aktien gehandelt.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 125,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SAP SE-Aktie. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 79,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 117,73 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SAP SE am 25.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SAP SE ein EPS von 1,74 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.841,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.845,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 26.01.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 24.01.2024.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,50 EUR fest.

