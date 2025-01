SAP SE Aktie News: SAP SE verteuert sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 236,70 EUR.

Das Papier von SAP SE legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 236,70 EUR. Die SAP SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 237,80 EUR aus. Bei 236,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SAP SE-Aktien beläuft sich auf 372.065 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (243,40 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2024. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 2,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 05.01.2024 auf bis zu 134,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,16 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 229,11 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE veröffentlichte am 21.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,74 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,47 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.01.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 22.01.2026 dürfte SAP SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass SAP SE ein EPS in Höhe von 4,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

