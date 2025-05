SAP SE Aktie News: SAP SE zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SAP SE. Zuletzt wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 258,70 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr ging es für das SAP SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 258,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die SAP SE-Aktie bei 258,95 EUR. Bei 257,25 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 179.823 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,59 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2024 bei 165,26 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 56,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SAP SE seine Aktionäre 2024 mit 2,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,38 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 285,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SAP SE am 22.04.2025. Es stand ein EPS von 1,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei SAP SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von SAP SE wird am 22.07.2025 gerechnet. Am 16.07.2026 wird SAP SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,16 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAP SE von vor einem Jahr verdient

Wie Experten die SAP SE-Aktie im April einstuften

Baader Bank beurteilt SAP SE-Aktie mit Add