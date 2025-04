SAP SE-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an SAP SE-Aktie

Einstufung im Blick

Hier sind die Erkenntnisse von Warburg Research-Analyst Andreas Wolf, der das SAP SE-Papier näher betrachtet hat.

Werte in diesem Artikel

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAP vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Das erste Quartal dürfte das anhaltende Wachstum im Cloud-Segment zeigen, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. SAP sei angesichts der Auftragslage gut gegen die derzeitigen Handelsstreitigkeiten gewappnet.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die SAP SE-Aktie am Tag der Analyse

Die SAP SE-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 230,10 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 19,51 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 261.487 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2025 um 2,6 Prozent nach. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.04.2025 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.