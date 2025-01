SAP SE Aktie News: SAP SE büßt am Freitagmittag ein

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 235,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 235,65 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 235,60 EUR. Bei 237,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 168.053 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 243,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 134,42 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 42,96 Prozent würde die SAP SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,16 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 229,11 EUR.

Am 21.10.2024 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,25 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 1,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 8,47 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte SAP SE am 28.01.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 22.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne