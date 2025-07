SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Nachmittag auf rotes Terrain

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 252,50 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 252,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die SAP SE-Aktie bis auf 250,30 EUR. Bei 256,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 542.069 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (176,72 EUR). Mit Abgaben von 30,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 EUR. Im Vorjahr hatte SAP SE 2,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,89 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.04.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte SAP SE möglicherweise am 16.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,19 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

